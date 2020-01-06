Ситуация на мировом рынке сырья в 2020 году может принести экономике России сверхприбыли. К такому выводу пришли аналитики Saxo Bank после изучения динамики роста цен на нефть, палладий и никель, пишет RT.

Политика Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Кино Почему утонул «Одесский пароход» Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.

Гаджеты Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.

Авто Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.

Хоккей Ларионов: трансляция финала хоккейного МЧМ-2011 - непрофессионализм Прямая трансляция встречи из Чехии велась на одном из телеканалов, в то время как другой показывал запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором россияне нанесли поражение канадцам.

Общество Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.

Общество Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Экономика В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.