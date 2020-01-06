Энергетика
Радио SputnikТройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли
Ситуация на мировом рынке сырья в 2020 году может принести экономике России сверхприбыли. К такому выводу пришли аналитики Saxo Bank после изучения динамики роста цен на нефть, палладий и никель, пишет RT.
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Мировая конъюнктура глобальных рынков в 2020 году обеспечит России сверхприбыль
Экономика сегодня14:02
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Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
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