Энергетика
Радио SputnikТройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли
Ситуация на мировом рынке сырья в 2020 году может принести экономике России сверхприбыли. К такому выводу пришли аналитики Saxo Bank после изучения динамики роста цен на нефть, палладий и никель, пишет RT.
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В 2020 году в России прогнозируется сверхвыгода от роста цен на нефть и металлы
RT на русскомвчера в 07:56
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Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
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Грузовик Сотникова повреждён на третьем этапе ралли «Дакар»
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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
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По словам экспертов, корректировки будут связаны с брачным возрастом и уточнением оснований, «позволяющим лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак».