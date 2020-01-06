Энергетика

Радио SputnikРадио SputnikТройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли

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Ситуация на мировом рынке сырья в 2020 году может принести экономике России сверхприбыли. К такому выводу пришли аналитики Saxo Bank после изучения динамики роста цен на нефть, палладий и никель, пишет RT.
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В 2020 году в России прогнозируется сверхвыгода от роста цен на нефть и металлы

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Тройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли

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