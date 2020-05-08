Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей. Самым проблемным участком стал район торгового центра на Алексеевской улице.

Происшествия Центр Нижнего Новгорода ушел под воду Движение оказалось частично заблокировано, как и на центральных улицах.

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Здоровье В Краснодаре после карантина открылась Зиповская больница Касается это и роддома, который также начал сегодня свою деятельность, говорится в сообщении больницы, опубликованном в Instagram.