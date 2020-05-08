Общество
ИзвестияТропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей. Самым проблемным участком стал район торгового центра на Алексеевской улице.
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Юрий Шалабаев: Ремонтные и аварийные бригады в праздники будут в усиленном режиме заниматься прочисткой ливневок
Администрация Нижнего Новгорода11:51
Ливнёвки убиты, аварийщики работают в усиленном режиме: всё о сегодняшнем потопе в Нижнем Новгороде
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Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
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Центр Нижнего Новгорода ушел под воду
Движение оказалось частично заблокировано, как и на центральных улицах.
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39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
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Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве
Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
Общество
Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков
В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).
Интерфакс 10:37
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
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Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ вчера в 07:18
Здоровье
Роспотребнадзор: уровень смертности от коронавируса составляет 0,9%
В России уровень смертности пациентов с COVID-19 составляет 0,9%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
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Ученые обнаружили, что коронавирус мутировал и стал более заразным
Evo-rus.com 06 мая в 05:41
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru 13:36
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
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Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию
Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru 05:14
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Наука
Гребневики съели свое потомство для удержания новых территорий
Инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi на севере своего ареала питаются личинками своего же вида, когда их обычной еды недостаточно, сообщается в Communications Biology.
N+1 14:15
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая
Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
Гаджеты
Представлен флагман Meizu 17 Pro
Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Выход России из режима ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в зависимости от региона возможен в конце мая – начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».
Rambler News Service 13:58
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Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы
Говорит Москва 12:24
Здоровье
В Краснодаре после карантина открылась Зиповская больница
Касается это и роддома, который также начал сегодня свою деятельность, говорится в сообщении больницы, опубликованном в Instagram.
Живая Кубань 15:20
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02