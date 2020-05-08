Общество
РИА НовостиЦентр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Ливень обрушился на Нижний Новгород около 13 часов в пятницу. После нескольких часов сильного дождя затопленными оказались несколько центральных улиц города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская. Кроме того, произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущим к Молитовскому мосту.
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Юрий Шалабаев: Ремонтные и аварийные бригады в праздники будут в усиленном режиме заниматься прочисткой ливневок
Администрация Нижнего Новгорода11:51
Ливнёвки убиты, аварийщики работают в усиленном режиме: всё о сегодняшнем потопе в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород on-line14:16
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Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Штрафы за отсутствие маски в Подмосковье временно заменят замечанием
В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире "Россия 1".
Ведомости 15:33
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
Здоровье
В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса
Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
Общество
Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая
Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Общество
Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму
Москва, 8 мая 2020, 07:32 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку арендаторов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:32
Кино
Телеканал «Россия 1» покажет фильм «Ржев»
Премьера кинофильма Ржев на телевидении пройдет 8 мая в эфире телеканала Россия 1. На большие экраны лента вышла в декабре минувшего года.
iReactor 13:51
Общество
В Москве вводят новый анализ на COVID-19
В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
Политика
США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай
США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 12:00
Общество
Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
Общество
Снимать ограничения из-за коронавируса предложили в три этапа
Роспотребнадзор предложил снимать ограничительные меры в РФ в три этапа.
URA.Ru 06 мая в 09:57
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
Футбол
Инвестиционная компания может купить долю в «Монако»
Инвестиционная компания CVC Capital Partners может купить долю в «Монако».
Евро-футбол.ру 09:31
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и экс-акционер Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков задержан 7 мая в своем доме под Красноярском по уголовному делу об убийстве в 1994 г. Кирилла Войтенко и Александра Наумова (ст. 102 УК), сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Ведомости вчера в 07:48
Происшествия
На Кубани за сутки заражение коронавирусом выявили у 99 человек
Краснодар, 7 мая 2020, 11:13 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили 7 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:13
Экономика
Bloomberg назвала самого обедневшего за время пандемии человека
За время пандемии коронавируса нового типа глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд.
Газета.Ru вчера в 11:55
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31
Общество
Безработица в США поднялась выше 14% впервые с 1940 года
В апреле уровень безработицы в США вырос более чем в три раза и впервые со времён Второй мировой войны достиг 14,7%. В результате пандемии COVID-19 вынужденные карантинные ограничения вызвали рекордную волну увольнений.
RT на русском 14:56
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Lenta.ru вчера в 14:02
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
Авто
В России стартовали продажи электрогрузовика «Муравей»
Российский электрокар "Муравей" стал доступен для продажи. "Романов-Моторс" начал продавать электрогрузовики в пятницу, 8 мая.
NewInform 10:16
Политика
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
РИА Новости 12:32
Общество
Минобрнауки РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Согласно документу, в вузах с 12 мая продолжится дистанционное обучение студентов.
Кубань 24 14:30
Политика
Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
РИА Новости 14:52