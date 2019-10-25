Общество

Lenta.ruLenta.ruТроюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска управлениям МВД чеченской столицы Саламбека Мутиева.
Читать в источнике
Комментировать127
с чего всё началось

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.
РИА Новостивчера в 18:53

Подробнее о событии

Тимур Алиев про экс-мэра Грозного: Глава Чечни никому не позволяет нарушать закон

ИА Грозный-Информ10:23

Кремль не комментирует проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

ТАСС08:10

Обнародовано видео, как бывший мэр Грозного пытает женщину электрошокером

Ридус04:05

Видео, как экс-мэр Грозного пытает женщину электрошокером

РЕН ТВ05:27

В Чечне осудили действия экс-мэра города Грозный

Чеченская Республика Сегодня03:20

В Кремле не знают о ходе полицейской проверки в отношении экс-мэра Грозного

РИА Новости07:47

ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного

Телекомпания Грозныйвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Шоу-бизнес

Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак

Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Дни.ру 09:20
Происшествия

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

БИЗНЕС Online 08:40
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Авто

В России могут изменить способ расчета транспортного налога

Введомстве уточняют, что вопрос об изменения параметров, которые определяют применение коэффициентов при вычислении транспортного налога, будет решаться правительством совместно с субъектами РФ, а также экспертами и бизнес-сообществом.
32CARS.ru вчера в 09:08
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери

ТАСС 06:51
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Экономика

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 12:16
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Армия и оружие

Шойгу заявил об угрозе гонки вооружений в АТР из-за ситуации с ДРСМД

«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причём не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует РИА Новости главу Минобороны.
RT на русском 05:53
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Происшествия

Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО

Суд освободил из СИЗО пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни" 17 октября Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре.
РЕН ТВ 13:25
Общество

Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем

Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Единоборства

Ковалев назвал Уорда ненастоящим боксером

Матч ТВ 12:36
Армия и оружие

Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар

Российская газета 08:12
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество

Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане

Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Культура

Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»

Астрахань FM 07:36
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Космос

Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС вчера в 13:48
Музыка

Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Взгляд.ру 13:20
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное