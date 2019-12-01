Общество
ИзвестияТруба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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Происшествия
В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Общество
Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину
В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Политика
Володин предупредил Украину об угрозе потерять ряд областей
Ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснений малых народов и национализма.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Наука
Ученые изобрели устройство для захвата вредного дыма с заводов
Ученые изобрели конструкцию, которая захватывает углекислый газ с заводов.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката
Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм "Холодное сердце 2", которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Игры
Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ
Хоккей
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Армия и оружие
Черноморский флот получит 16 кораблей и судов обеспечения
«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», - рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Авто
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7
Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Биатлон
Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта
Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.
Происшествия
Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане
Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.
Происшествия
В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз
Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Наука
Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары
Общество
Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной икры
Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что некоторым людям стоит избегать употребления красной икры.