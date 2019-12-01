Общество

ИзвестияИзвестияТруба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ru21:48

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Коммерсантъ17:35

СПРАВКА - Трубопровод «Сила Сибири»

ПРАЙМ19:15

Газопровод «Сила Сибири»

РИА Новости16:00

Лидеры России и Китая запустят второго декабря газопровод «Сила Сибири»

Российская газета17:41

Лидеры России и Китая запустят «Силу Сибири» 2 декабря

News.ru03:18

Путин и Си Цзиньпин по телемосту откроют «Силу Сибири»

Росбалт29 ноября в 08:02
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В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском 21:14
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Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57

Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
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Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину

В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
РЕН ТВ 20:12
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Политика

Володин предупредил Украину об угрозе потерять ряд областей

Ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснений малых народов и национализма.
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Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
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Ученые изобрели устройство для захвата вредного дыма с заводов

Ученые изобрели конструкцию, которая захватывает углекислый газ с заводов.
Дни24 12:25
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката

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Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Футбол

Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

RT на русском 22:02
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 29 ноября в 19:01
Игры

Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками

С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
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Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Бывшая жена короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз

РБК 15:15
Авто

Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него

Pravda.Ru 11:22
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Хоккей

Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ

Sportbox.RU 14:42
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На Камчатке наградили школьницу, спасшую детей при пожаре

Вести.Ru 20:46
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«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
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Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Утро.ru 06:25
Армия и оружие

Черноморский флот получит 16 кораблей и судов обеспечения

«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», - рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.
Кубанские новости 29 ноября в 00:56
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
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Авто

В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7

Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Автоновости дня 29 ноября в 07:38
Биатлон

Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта

Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.
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Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане

Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.
Интерфакс 18:48
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В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз

Житель Бурятии оставил трехлетнего ребенка на улице в 15-градусный мороз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары

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Диетолог рассказала, кому стоит избегать употребления красной икры

Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что некоторым людям стоит избегать употребления красной икры.
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