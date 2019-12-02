Политика

ИзвестияИзвестияТруба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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Эксперты рассказали о влиянии запуска газопровода «Сила Сибири» на экономику России

Газета.Ruвчера в 19:54

В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

RT на русском05:40

«Сила Сибири» диверсифицирует экспортные возможности Газпрома — эксперт

REGNUM06:30

В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

Москва 2407:45

Эксперты рассказали, что России даст запуск газопровода «Сила Сибири»

RuNews24.ruвчера в 19:28

Эксперты рассказали, что даст РФ запуск газопровода «Сила Сибири»

РЕН ТВвчера в 17:08

Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Известиявчера в 16:01
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Известия вчера в 20:00
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали после избиения таксистом

Мужчину госпитализировали после избиения таксистом в поселке Мосрентген в Новой Москве.
РБК 09:28
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

РИА Новости 07:19
Общество

Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет

Общая газета.RU 05:51
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Футбол

Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы.
ProstoProSport 05:15
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

Кремль: речь об отмене северных надбавок не идет

Российские власти не планируют отменять надбавки к зарплате в северных районах страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 09:09
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Происшествия

Бастрыкин передал дело о ДТП в Забайкалье в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.
RT на русском 09:26
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru 06:35
Авто

Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
AvtoVolgograda.ru 03:49
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.
RT на русском 05:38
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками

РИА Новости 08:03
Фигурное катание

«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при

Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Нева Спорт 07:58
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Авто

Более четверти роскошных автомобилей в РФ исчезло с налогового учета

По данным РБК, число автомобилей стоимостью более 10 млн рублей заметно сократилось в нашей стране. причем только в базах контролирующих органов.
SpeedMe 02:14
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Общество

Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%

Ведомости 08:11
Футбол

Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
Советский спорт 02:16
Экономика

Расторгнут инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная» был расторгнут, потому что инвестор не успевает выполнять свои обязательства.
РБК Калининград 05:48
Общество

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Коммерсантъ 09:01
Кино

Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
РИА Новости 01:59
Политика

Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.
Rambler News Service 09:07
Общество

Дед Мороз рассказал о подарке Путину на Новый год

Дед Мороз из Великого Устюга в ходе пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, рассказал, что подарит президенту Владимиру Путину на Новый год.
Известия 07:16
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
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Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2159 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
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