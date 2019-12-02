Политика
ИзвестияТруба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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Эксперты рассказали о влиянии запуска газопровода «Сила Сибири» на экономику России
Газета.Ruвчера в 19:54
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Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
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Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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