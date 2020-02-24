Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТруба зовет: Европа потребовала больше газа из России

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Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива.
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс вчера в 13:27
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

ProstoProSport 07:10
Политика

В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 03:10
Общество

Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
BFM.ru вчера в 05:50
Политика

Без доклада не уходить. Политологи подсказывают президенту, что народ боится смены власти в Кремле

Судя по докладу, видят наши люди и немало других неприятностей, от которых их пока защищает исключительно президент Путин.
Новая газета 07:21
Наука

Физики не нашли разницы между материей и антиматерией

NewInform 21 февраля в 06:10
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
Здоровье

В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи

Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
ТАСС 21 февраля в 13:34
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU 21 февраля в 02:47
Кино

70-й Берлинале удивил множеством дебютов

В программах Берлинале планируется множество дебютов, в жюри – 35-летний обладатель Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля Лука Маринелли.
МИР 24 22 февраля в 08:39
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Биатлон

«Медали эстафеты до сих пор висят дома у россиянок». Коукалова вспомнила ОИ-2014 в Сочи

Чемпионат 05:47
Здоровье

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кинешме упал на 2,3%

На прошедшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кинешме превысил эпидпорог на 16,1%, что на 2,3% ниже, чем аналогичный показатель за прошлую неделю.
168 часов 03:35
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru вчера в 01:02
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Экономика

Индекс Лондонской фондовой биржи упал на фоне рисков, вызванных коронавирусом

Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 начал неделю самым быстрым снижением за последние пять месяцев на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике.
ТАСС 06:57
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Вести.Ru 07:50
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Футбол

«Рома» намерена выкупить права на Смоллинга и Мхитаряна

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сообщил, что римляне планируют выкупить права на защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.
Metaratings 04:19
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Икарди может перейти в «Челси» летом

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 07:23
Политика

Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
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Футбол

Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
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Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
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Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

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