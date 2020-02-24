Энергетика
РИА НовостиТруба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива.
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Комментарии
Футбол
«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Общество
Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
Политика
Без доклада не уходить. Политологи подсказывают президенту, что народ боится смены власти в Кремле
Судя по докладу, видят наши люди и немало других неприятностей, от которых их пока защищает исключительно президент Путин.
Наука
Физики не нашли разницы между материей и антиматерией
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Здоровье
В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи
Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Кино
70-й Берлинале удивил множеством дебютов
В программах Берлинале планируется множество дебютов, в жюри – 35-летний обладатель Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля Лука Маринелли.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Биатлон
«Медали эстафеты до сих пор висят дома у россиянок». Коукалова вспомнила ОИ-2014 в Сочи
Здоровье
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кинешме упал на 2,3%
На прошедшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кинешме превысил эпидпорог на 16,1%, что на 2,3% ниже, чем аналогичный показатель за прошлую неделю.
Политика
Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде
Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Экономика
Индекс Лондонской фондовой биржи упал на фоне рисков, вызванных коронавирусом
Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 начал неделю самым быстрым снижением за последние пять месяцев на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Футбол
«Рома» намерена выкупить права на Смоллинга и Мхитаряна
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сообщил, что римляне планируют выкупить права на защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.
Футбол
Икарди может перейти в «Челси» летом
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Футбол
Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II
Кино