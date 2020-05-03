Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТрубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда

Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс. В порт Балтийска судно заходить не будет.
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с чего всё началось
"Академик Черский" вышел из Находки в феврале, после чего, по информации портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder
, много раз менял курс.
ПолитРоссия11:08

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