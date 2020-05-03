Общество
ИА Красная ВеснаТрубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс. В порт Балтийска судно заходить не будет.
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с чего всё началось
"Академик Черский" вышел из Находки в феврале, после чего, по информации портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder, много раз менял курс.ПолитРоссия11:08
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Футбол
«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Кулибали
Советский спорт 05:01
Происшествия
На жителя Одесской области завели уголовное дело из-за флага СССР
На 52-летнего жителя Одесской области завели уголовное дело из-за того, что в честь 1 мая он вывесил на своем доме флаг СССР.
Ридус 10:58
Энергетика
Цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 01 мая в 04:23
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ 07:00
Автоспорт
Александер Албон стал победителем виртуального Гран-при Нидерландов
Bookmaker-ratings.ru 15:54
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня вчера в 12:28
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за массовое производство всеми странами вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает канцелярия главы британского кабмина.
RT на русском 18:48
Армия и оружие
ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков
В состоянии боевой готовности после неудавшейся опытки морского вторжения боевиков из Колумбии находится армия Венесуэлы.
РЕН ТВ 15:56
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ 13:10
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Музыка
Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.
РЕН ТВ 19:15
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Футбол
Уткин: «Шалимов — тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой в полмиллиона долларов. И он еще называет кого-то дармоедом»
Ранее Шалимов записал в инстаграме видео, где назвал дармоедами тех, кто «хочет ничего не делать и получать деньги».
Sport24.ru 18:00
Авто
Часть автобрендов отказались поднимать цены в России
Чешский бренд Skoda не обещал, что будет сдерживать рост цен на свои авто.
Тарантас Ньюс 01:00
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
Политика
Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске
Российская газета 08:02
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Футбол
Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль 16:54
Здоровье
Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 03:20
Армия и оружие
Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем
После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58