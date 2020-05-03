с чего всё началось

Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс. В порт Балтийска судно заходить не будет.

Энергетика Цены на нефть перешли к снижению Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу, свидетельствуют данные торгов. 85

Экономика Собственникам не хватает арендаторов Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги. 41

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии. 272

Авто Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее. 5

Политика Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за массовое производство всеми странами вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает канцелярия главы британского кабмина.

Армия и оружие ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков В состоянии боевой готовности после неудавшейся опытки морского вторжения боевиков из Колумбии находится армия Венесуэлы.

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 1,7K

Общество Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».

Политика Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 2

Музыка Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.

Общество В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Спорт Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 388

Авто Citroen готовит новый кросс-седан C3L Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы. 1

Здоровье Почти 80 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля. 31