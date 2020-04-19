Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking. В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.

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Армия и оружие США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США. 49

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Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 52