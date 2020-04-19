Общество
Вести.RuТрубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking. В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск 21:24
Происшествия
Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде
Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 20:16
Гаджеты
Xiaomi расширила настройки Always-on Display в MIUI 11
Компания уже довольно давно выпускает смартфоны с OLED-дисплеями, которые позволяют реализовать данную функцию, но она появилась только в MIUI 11, вышедшей в прошлой году.
Srnsk вчера в 06:02
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
REGNUM 20:38
Политика
На Камчатке назначен врио председателя правительства края
Глава Камчатского края Владимир Солодов представил временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Александр Кузнецова.
Российская газета 22:25
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru 21:37
Кино
Обзор мультфильма «Легенды Mortal Kombat: Месть Скорпиона». Ни разу не сольник
Некромант обещает павшему ниндзя помощь в поиске обидчика и даже воскрешение семьи, но взамен Хасаши, именуемый теперь Скорпионом, должен проникнуть на турнир «Смертельная битва» и выкрасть один ценный артефакт.
Игромания.ру вчера в 08:00
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11
Шоу-бизнес
Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского
Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости 07:22
Политика
Россия доставила в Молдавию медпомощь из Китая
Минобороны России доставило в Молдавию из Китая медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в ведомстве.
Коммерсантъ 21:48
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru 22:33
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Технологии
Найти и вылечить
Россия приняла от Китая гуманитарную помощь: партию препарата гидроксихлорохин.
Российская газета 11:17
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Космос
Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере
Южный Федеральный 22:17
Авто
Какие новшества получит Lada Largus FL
Стали известны некоторые нововведения, которые получит рестайлинговый универсал Lada Largus FL.
UsedCars.ru 17 апреля в 11:45
Общество
Математики спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске
Ученые разработали прогнозы для Москвы и Новосибирске. В столице России пик выявления новых случаев придется на середину мая.
Atas.info вчера в 03:42
Политика
В Приморье назначен новый министр цифрового развития
В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику.
ТАСС 22:25
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com вчера в 02:56
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Здоровье
В Хабаровском крае от коронавируса скончался третий пациент
Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.
ИА Красная Весна 16 апреля в 23:52
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01