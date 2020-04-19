Общество

Вести.RuВести.RuТрубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking. В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru13:45

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Египет

Российская газета15:00

Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет

Евразия Daily16:00

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК22:04

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

Известия12:11

Способное достроить «Северный поток — 2» судно отправилось в Египет

РИА Новости12:09

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» сменил курс на Египет

ТАСС11:17
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Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
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Происшествия

Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде

Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия.
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Xiaomi расширила настройки Always-on Display в MIUI 11

Компания уже довольно давно выпускает смартфоны с OLED-дисплеями, которые позволяют реализовать данную функцию, но она появилась только в MIUI 11, вышедшей в прошлой году.
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Армия и оружие

США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета

Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
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На Камчатке назначен врио председателя правительства края

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Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

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Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол

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Происшествия

В Красноярском крае умерли первые два пациента с коронавирусом

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Кино

Обзор мультфильма «Легенды Mortal Kombat: Месть Скорпиона». Ни разу не сольник

Некромант обещает павшему ниндзя помощь в поиске обидчика и даже воскрешение семьи, но взамен Хасаши, именуемый теперь Скорпионом, должен проникнуть на турнир «Смертельная битва» и выкрасть один ценный артефакт.
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Петросян перестал скрывать, что живет с молодой помощницей

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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11
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Шоу-бизнес

Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского

Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости 07:22
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Политика

Россия доставила в Молдавию медпомощь из Китая

Минобороны России доставило в Молдавию из Китая медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в ведомстве.
Коммерсантъ 21:48
Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Найти и вылечить

Россия приняла от Китая гуманитарную помощь: партию препарата гидроксихлорохин.
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АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
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Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере

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Армия и оружие

Система С-350 повысит защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза

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Какие новшества получит Lada Largus FL

Стали известны некоторые нововведения, которые получит рестайлинговый универсал Lada Largus FL.
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Общество

Математики спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске

Ученые разработали прогнозы для Москвы и Новосибирске. В столице России пик выявления новых случаев придется на середину мая.
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Политика

В Приморье назначен новый министр цифрового развития

В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику.
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Экономика

Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
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В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
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Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
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Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
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В Хабаровском крае от коронавируса скончался третий пациент

Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
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