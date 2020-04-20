Общество

Вести.RuВести.RuТрубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking. В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.
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Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы

Комсомольская правда12:30

Судно для завершения «Северного потока - 2» заблудилось

Известия10:31

У берегов Европы трубоукладчик «Газпрома» встречают суда Северного флота

Евразия Daily07:16

Судно для завершения «Северного потока — 2» направилось в сторону Европы

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На север? Стал известен новый маршрут «Академика Черского»

Радио Sputnik08:52

«Заблудившееся» судно для завершения «Северного потока — 2» направилось к Европе

Life.ru10:19

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» отклонился от объявленного курса

ТАССвчера в 10:18
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Общество

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РИА Новости 08:50
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Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.
RT на русском 10:15
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Общество

Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
Взгляд.ру 09:49
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Армия и оружие

В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции.
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Шоу-бизнес

Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну

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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Здоровье

Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом

Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Вести.Ru 08:11
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 15 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 17 апреля, увеличились на 15 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 06:31
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Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Энергетика

Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ

Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
ПРАЙМ 12:51
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Здоровье

Коронавирусная инфекция подтверждена у 228 жителей Ульяновской области

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщило, что сегодня, 22 апреля, на территории региона выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: 15 - в Карсунском районе, 11 - в областном центре, три - в Старокулаткинском районе, по одному – в Майнском, Чердаклинской и Цильнинском районах.
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Общество

Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве

Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
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Энергетика

Оптовые цены на бензин в России снизились на 11%

Оптовые цены на российский бензин снизились почти на 11%, из-за чего компании вынуждены продавать топливо себе в убыток.
iReactor 02:37
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Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
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Общество

В Севастополе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом

В Севастополе за последние сутки выявлено шесть случаев коронавируса, все они относятся к одному очагу.
Российская газета 12:49
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Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
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Футбол

BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

Телеканал beIN Sports, принадлежащий катарскому медиахолдингу, планирует помешать фонду из Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл".
Soccer.ru 07:05
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Общество

Врач назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
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Общество

В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

Известно, что 10 апреля у врача резко поднялась высокая температура, после того как он в течение всего дня работал с пациентами, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус.
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Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к работе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие главы регионов страны формально отнеслись к задаче по перепрофилированию коечного фонда в медицинских организациях, на которую было выделено более 33 млрд рублей.
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
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Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

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