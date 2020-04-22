Общество

Вести.RuВести.RuТрубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking. В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.
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Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы

Комсомольская правда12:30

Судно для завершения «Северного потока - 2» заблудилось

Известия10:31

У берегов Европы трубоукладчик «Газпрома» встречают суда Северного флота

Евразия Daily07:16

Судно для завершения «Северного потока — 2» направилось в сторону Европы

РИА Новости08:09

На север? Стал известен новый маршрут «Академика Черского»

Радио Sputnik08:52

«Заблудившееся» судно для завершения «Северного потока — 2» направилось к Европе

Life.ru10:19

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» отклонился от объявленного курса

ТАССвчера в 10:18
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество

Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне

РБК вчера в 14:22
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Политика

Путин поручил быстро построить в Воронеже инфекционную больницу

О планах строительства в столице Черноземья быстровозводимой инфекционной больницы на 250 мест стало известно по итогам совещания президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
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Общество

Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ

Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
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Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею

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Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы.
Вести.Ru 09:23
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Экономика

ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Указание вступит в силу 27 апреля 2020 года.
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Шоу-бизнес

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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
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Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
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Общество

Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу

Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Политика

Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
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Происшествия

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
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Армия и оружие

В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

В Пентагоне прокомментировали информацию об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru 13:24
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Предсказана нефть за минус 100 долларов

Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:29
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Экономика

Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля

Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
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Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

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Происшествия

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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Игры

СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X

Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
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Общество

Иностранцы до 15 июня смогут работать в Москве без патента

"Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов", - сказали в пресс-службе.
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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
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Армия и оружие

Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

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Экономика

Греф заявил о невозможности раздать россиянам деньги

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему идея раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом не может быть реализована.
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Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
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