Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking. В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.

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