Общество
Вести.RuТрубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", находящееся в эксплуатации ООО "Газпром флот", направляется к египетскому Порт-Саиду, сообщает портал Myshiptracking. В начале февраля судно отбыло из Находки, потом держало курс на Сингапур и много раз меняло пункт назначения.
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Шоу-бизнес
Петросян перестал скрывать, что живет с молодой помощницей
ФАН вчера в 15:25
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет
Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Хоккей
Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»
Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
Новый Век 18 апреля в 12:36
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс вчера в 09:31
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах".
РБК 00:00
Общество
В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино
Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 09:08
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
Здоровье
«Легкие хрустят»: пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах
Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали в интервью "Известиям" о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 23:56
Экономика
Силуанов назвал срок истощения запасов ФНБ
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года.
Компания вчера в 09:11
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол
Чемпионат вчера в 10:37
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Футбол
Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
Чемпионат вчера в 23:04
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Гаджеты
Поддельные процессоры Intel теперь лишены кремниевых кристаллов
Недавно на китайском рынке появилась более интересная версия фальшивых процессоров — у них начисто отсутствует сам кремниевый кристалл.
3DNews вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru вчера в 08:02
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 22:02
Здоровье
В Камне-на-Оби начнет работать антикоронавирусный госпиталь
По приказу Министерства здравоохранения Алтайского края от 17 апреля, в Камне-на-Оби откроется инфекционный госпиталь, где будут лечиться пациенты с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 01:17
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.
Piter.tv 18 апреля в 12:55
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Вести.Ru вчера в 15:55
Общество
Шанхайская биржа выясняет причины аномального движения некоторых межбиржевых индексов
"В настоящее время Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index выясняет причины произошедшего", - говорится в кратком сообщении биржи.
ТАСС 00:00
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 18 апреля в 16:14