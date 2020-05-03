Общество

ПолитРоссияПолитРоссияТрубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" уже находится в Балтике, где ожидает достройки "Северного потока — 2". Трубоукладчик "Академик Черский" бросил якорь в Калининграде. До этого сообщалось, что судно находится недалеко от Калининграда в Гданьском заливе.
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с чего всё началось
"Академик Черский" вышел из Находки в феврале, после чего, по информации портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder
, много раз менял курс.
ПолитРоссиявчера в 11:08

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Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград

Политическая Экспертизавчера в 11:05

Встал на якорь. «Академик Черский» прибыл в российский порт

Радио Sputnikвчера в 12:16

Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград

ПолитРоссиявчера в 11:04

Возможный достройщик «Северного потока-2» пришвартовался в Калиниграде

Московский Комсомолецвчера в 12:48

Судно для завершения «Северного потока — 2» дошло до Калининграда

РИА Новостивчера в 07:45

Возможный трубоукладчик «Севпотока — 2» пришвартовался в Калининграде

News.ruвчера в 04:52

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» пришвартовался в Калининграде

ТАССвчера в 04:21
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,7K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,7K
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
3,2K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
896
Политика

Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом

Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РБК вчера в 22:45
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс 02 мая в 04:17
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Общество

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Политика

Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
327
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
14
Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
120
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как переболела пневмонией

Артистка отметила, что болезнь для нее оказалась сложным испытанием. По словам Бабкиной, она никому не желает через это пройти.
АБН 02 мая в 10:29
323
Политика

Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем

Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости 02 мая в 01:00
145
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
9
Армия и оружие

Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу

RT на русском вчера в 20:40
Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
37
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 14:53
333
Шоу-бизнес

Состояние 82-летнего Кончаловского беспокоит поклонников

Поклонники 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского не на шутку обеспокоены его состоянием здоровья.
Слово и Дело вчера в 22:41
1
Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
873
Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
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Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
277
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
1,7K
Политика

Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
238
Политика

Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана 02 мая в 19:46
4,5K
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
2,1K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 02 мая в 14:11
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС вчера в 06:41
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Происшествия

В Хакасии ещё у 30 человек выявлен коронавирус

REGNUM вчера в 23:30
15
Общество

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru вчера в 08:58
3,4K
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