Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.

с чего всё началось

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

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