Общество
Lenta.ruСудно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей.
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с чего всё началось
Ранее трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал британский порт Абердин. В воскресенье утром в качестве нового конечного пункта "Академик Черский" указал Находку, из которой он отправился в путь 10 февраля. По оценкам Vesselfinder, "Черский" должен прибыть в российский порт 1 июля.РИА Новости04:25
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Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
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Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС
Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции вблизи Припяти Киевской области.
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Общество
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
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Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
Российская газета 06:05
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Авто
Появились первые изображения обновленной Toyota Hilux
Премьера обновленного Toyota Hilux ожидается до конца 2020 года. Первой его получит Австралия, там продажи должны начаться уже в июле.
Автоновости дня 24 апреля в 07:11
Общество
Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России
Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество
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Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике
"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 06:38
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В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»
В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
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Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии
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