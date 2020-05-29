Общество
REGNUMТрубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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Космос
Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»
Пенза-взгляд 27 мая в 08:24
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 27 мая в 03:05
Футбол
«Байер» уверенно победит «Фрайбург» в матче 29-го тура Бундеслиги
Первый матч 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Байер» пройдет 29 мая на арене «Шварцвальд» в Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 11:46
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 10:26
Авто
Показали изображения нового Haval H6
На прошлой неделе в Сеть попали патентные изображения нового вседорожника поднебесного бренда Haval, и многие журналисты посчитали, что это - преемник актуального Haval H6.
Новые автомобили вчера в 23:44
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses вчера в 15:53
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Армия и оружие
В Индии: Китай создаёт широкий фронт для возможного вторжения
Индия обвиняет Китай в том, что в районе Ладакха находятся до 1,5 тысяч военнослужащих НОАК.
Военное обозрение вчера в 23:56
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь вчера в 06:41
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
Актуальные Новости вчера в 16:04
Футбол
Виктор Вальдес намерен возглавить клуб из четвёртого дивизиона Испании
Сообщается, что экс-голкипер готов взять на себя роль главного тренера после управления командой "Барселоны" U-19.Вальдес выступал за "Барселону" с 2000 по 2014 год.
Soccer.ru вчера в 14:53
Происшествия
В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы
Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о смерти заражённого комбрига ВСУ
Разведка Донецкой народной республики получила информацию о гибели в зоне «ООС» командира 1-й танковой бригады ВСУ Межакова.
ИА Новороссия вчера в 13:38
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу упали до нуля
Транзит российского газа через Польшу по маршруту «Ямал — Европа» полностью остановился.
Lenta.ru вчера в 03:22
Общество
Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог
Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно.
МТВ онлайн вчера в 17:50
Футбол
Агент Жоржиньо: «Два неитальянских топ-клуба контактировали со мной»
Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, рассказал о возможном уходе игрока в другой клуб.
Sports.ru вчера в 21:46
Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru вчера в 00:05
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19.
Известия вчера в 17:01
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Экономика
ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.
РБК вчера в 07:19
Происшествия
Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО
Сибдепо вчера в 09:58
Общество
Число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
В 2019 году количество обращений к детскому омбудсмену выросло на 27,2%, говорится в докладе уполномоченному при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Футбол
«Реал» остался самым дорогим клубом мира, «Ювентус» не вошел в топ-10
Первые две позиции в списке остались неизменными с прошлого года, на третью позицию поднялась «Барселона» (3,1 млрд), выбившая из топ-3 «Баварию» (2,8 млрд).
Sport24.ru вчера в 10:12
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста вчера в 11:09
Футбол
Хиддинк: Анюков имел тренерские идеи, ещё когда был игроком
Приятно удивлён, что Аню, как его всегда называл, решил стать тренером. Думаю, что у него получится сделать хорошую тренерскую карьеру.
Чемпионат вчера в 17:48