Общество

REGNUMREGNUMТрубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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