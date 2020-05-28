Общество
REGNUMТрубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
Ведомости вчера в 16:50
Общество
В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая
В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Известия 19:59
Гаджеты
В Россию пришли смартфоны Honor 30 Series. Названы цены
Компания Honor представила смартфоны Honor 30 Series. Как водится, презентация прошла онлайн.
Российская газета 12:33
Кино
Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе
Paramount Pictures станут дистрибьюторами. Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.
МедиаКорСеть 06:06
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Единоборства
Гэтжи рассказал о тактике на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Metaratings 03:00
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Общество
Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
РИА Новости 04:39
Футбол
Сезон в Италии возобновится 13 июня
Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее.
ProstoProSport 14:45
Футбол
Президент «Лиона» отчаянно бьется за рестарт сезона. Называет боссов Лиги 1 идиотами, отправил письмо правительству
«Лион» после 27 туров шел пятым и попадал в Лигу Европы.
Sports.ru вчера в 07:38
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию
RuNews24.ru 26 мая в 10:56
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия 13:25
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность 26 мая в 05:51
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Политика
Экс-глава Минздрава Забайкалья заявил о некомпетентности Ванчиковой
В своей публикации Мочалова заявляет о закономерности привлечения федеральных экспертов к решению проблем с коронавирусом в Забайкалье.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:52
Общество
Польская компания опровергла вымогательство взятки Данквертом
Представитель польского производителя молочных продуктов Mlekovita заявил Business Insider, что компания опровергает сообщения источников СМИ о том, что глава Россельхознадзора либо кто-то еще вымогал у ее руководства взятку в $500 тысяч.
Московский Комсомолец 14:10
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки нового российского автомобиля
"Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля", – заявили ТАСС в Минпромторге.
Москва 24 21:01
Авто
Седан Acura TLX получит оригинальную платформу
Аура спортивного седана буквально по пятам следует за моделью Acura TLX второго поколения.
Драйв вчера в 08:24
Общество
С 1 июня в Краснодарском крае откроется порядка 200 санаториев
Помимо прибрежных городов, учреждения заработают в Апшеронске, Славянском районе, Краснодаре.
НИА-Кубань 06:24
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.
Sibnet Новости 06:43
Общество
На Алтае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
На Алтае продлили временный запрет на работу санаториев, других домов отдыха, турбаз и отелей на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:36
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38