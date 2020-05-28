Общество
REGNUMТрубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды.
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
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Объявлен тренерский штаб сборной России по биатлону
В среду, 27 мая, СБР утвердила новый состав национальной команды страны.
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Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 2300 пациентов с коронавирусом (из них 138 — дети), 891 человек выздоровел, 30 скончались.
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Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
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Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ.
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