Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое предполагалось задействовать в достройке «Северного потока – 2» обогнуло крайнюю южную точку Африки – мыс Игольный. Сейчас «Академик Черский» движется в Атлантику.

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Происшествия Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.