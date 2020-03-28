Общество
ПрофильСпособное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку
Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое предполагалось задействовать в достройке «Северного потока – 2» обогнуло крайнюю южную точку Африки – мыс Игольный. Сейчас «Академик Черский» движется в Атлантику.
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Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»
BaltNews.lt25 марта в 05:21
«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут
BaltNews.ee25 марта в 03:06
Трубоукладчик «Академик Черский» сведет к нулю попытки США помешать строительству «Северного потока-2»
Planet Today25 марта в 06:15
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Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
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К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Здоровье
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
Экономика
Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов
Клиенты банков забирают средства из-за введения нового налога. Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом в больнице
Как сообщил врач-инфекционист клиники Владимир Черных, состояние медсестры стабильное, она находится в средней степени тяжести, получает необходимую терапию.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Общество
Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Происшествия
На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены еще восемь подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019.
Шоу-бизнес
Полина Максимова: «На момент встречи с Егором я смирилась со своим одиночеством»
Полина Максимова и Егор Корешков давно не скрывают романтических отношений, которые возникли во время съемок сериала.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Политика
Поляки оценили российскую помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Власти пообещали не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью
Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко пообещали, что границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми.
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Политика
Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии
Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
Политика
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Гаджеты
В сети появился список смартфонов Xiaomi для выхода в третьем квартале 2020 года
В сети появился список смартфонов Xiaomi для выхода в третьем квартале 2020 года. Среди устройств числятся новинки и Redmi, и POCO.
Происшествия
Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Общество
WSJ сообщила о дефиците золота в США
Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Происшествия
Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
Здоровье
Премьер-министр Литвы приказал немедленно уволить главу Каунасской больницы
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис приказал министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге незамедлительно уволить главу Каунасской клинической больницы.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян
Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.