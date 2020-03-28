Общество

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Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое предполагалось задействовать в достройке «Северного потока – 2» обогнуло крайнюю южную точку Африки – мыс Игольный. Сейчас «Академик Черский» движется в Атлантику.
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