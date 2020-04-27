Политика

ВедомостиВедомостиТрубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря. Днем 27 апреля «Академик Черский» вошел в пролив Ла-Манш, следует из данных платформы мониторинга статуса морских судов vesselfinder.com.
Читать в источнике
Комментировать184

Подробнее о событии

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» приближается к Балтике

ТАСС09:32

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Известия10:18

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» приближается к Балтике

News.ru10:00

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости10:36

Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики

Евразия Daily03:28

Юрий Барсуков о завершении вояжа трубоукладчика

Коммерсантъ27 апреля в 17:43

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Ведомости27 апреля в 09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
1,3K
Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
10
Общество

Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники

Главный врач московской инфекционной больницы на Коммунарке поддержал продление ограничительных мер на две недели из-за продолжения распространения пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:56
12
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
210
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до 11 мая

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая.
РИА Новости 13:56
6
Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
30
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы

Аргументы и Факты вчера в 15:26
52
Наука

Употребление кофе вызывает эпигенетические изменения в ДНК

В результате исследователи Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме (Нидерланды) под руководством Мохсена Ганбари изучили влияние кофе на определенные эпигенетические маркеры, а именно химические метки на ДНК.
ToDay News Ufa 13:04
22
Авто

В июне Kia привезет в РФ новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня 10:37
5
Экономика

Источник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний

Осведомленный источник рассказал ТАСС о критериях и формах господдержки системообразующих компаний.
BFM.ru 15:20
1
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
185
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
655
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
1
Энергетика

В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»

Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
Ореанда-Новости вчера в 02:03
1,5K
Общество

Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000

1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 13:26
4
Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
243
Общество

Беглов ввёл в Петербурге масочный режим

Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
625
Наука

Доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях

Доказали эффективность бронзовых мечей в реальных условиях, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:28
6
Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
1K
Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
1
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
1,8K
Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
63
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
117
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
843
Кино

Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

Комсомольская правда 04:27
22
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
684
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
751
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
931
Экономика

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:24
Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
162
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное