Политика

ВедомостиВедомостиТрубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря. Днем 27 апреля «Академик Черский» вошел в пролив Ла-Манш, следует из данных платформы мониторинга статуса морских судов vesselfinder.com.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости10:36

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Известия10:18

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Ведомости27 апреля в 09:14

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» приближается к Балтике

ТАСС09:32

Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики

Евразия Daily03:28

Юрий Барсуков о завершении вояжа трубоукладчика

Коммерсантъ27 апреля в 17:43

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» приближается к Балтике

News.ru10:00
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Общество

В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:47
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
94
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ 09:31
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Общество

В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
Аргументы и Факты 05:06
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru вчера в 07:37
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Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
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Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел еще на 10 кг за апрель

Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.
Дни24 10:03
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Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
67
Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
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