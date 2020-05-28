Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТрубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно вышло из порта в Германии

РБК06:28

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

RT на русском05:41

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс02:57

Судно, способное достроить «Северный поток — 2» вышло из немецкого порта Мукран

Московский Комсомолец05:12

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран

Телеканал 360°04:25

Последний шанс «Северного потока-2» вышел из немецкого порта

Национальная служба новостей05:28

«Академик Черский» вышел из логистического центра «Северного потока – 2»

Взгляд.ру02:56
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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не собирается снова занять должность руководителя республики, но хочет изменить формулировку, с которой было произведено его увольнение.
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