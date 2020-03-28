Общество
ИнтерфаксТрубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
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«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут
BaltNews.ee25 марта в 03:06
Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»
BaltNews.lt25 марта в 05:21
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Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Общество
В Москву стягивают войска и бронетехнику
На фоне появления фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о стягивании в столицу большого количества войск, представителей Росгвардии и бронетехники, власти прокомментировали ситуацию.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Футбол
Источник: Лиги, которые досрочно завершат сезон, столкнутся с проблемой попадания клубов в ЛЧ и ЛЕ
Клубы из чемпионатов, которые досрочно завершат нынешний сезон, могут пропустить следующий розыгрыш еврокубков.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина
Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
Общество
Мишустин поручил полностью закрыть границы России
Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Шоу-бизнес
Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Наука
Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора
Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Путешествия
Сочинские отели начали выселять туристов
Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
Общество
На Кубани отменили автобусы между городами и районами
Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Политика
Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»
По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом
Борис Джонсон поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто стоит на страже здоровья общества в борьбе с коронавирусом.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля
Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Армия и оружие
Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии
У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Политика
Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Общество
Компания OneWeb объявила о банкротстве
Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Происшествия
В Иванове полицейские проверяют, закрыты ли в соответствии с Указом губернатора торговые точки, реализующие непродовольственные товары
Полицейские проверяют все торговые центра города Иваново.