Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТрубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
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«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут

BaltNews.ee25 марта в 03:06

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику

Lenta.ru05:39

Трубоукладчик «Северного потока – 2» продолжил движение на запад

Взгляд.ру07:12

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» продолжает идти на запад

ТАСС06:04

Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»

BaltNews.lt25 марта в 05:21

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Интерфакс05:43

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в воды Атлантического океана

News.ru06:22
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Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
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В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

REGNUM 00:10
Общество

В Москву стягивают войска и бронетехнику

На фоне появления фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о стягивании в столицу большого количества войск, представителей Росгвардии и бронетехники, власти прокомментировали ситуацию.
RuNews24.ru 09:17
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Футбол

Источник: Лиги, которые досрочно завершат сезон, столкнутся с проблемой попадания клубов в ЛЧ и ЛЕ

Клубы из чемпионатов, которые досрочно завершат нынешний сезон, могут пропустить следующий розыгрыш еврокубков.
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Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Шоу-бизнес

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Российская газета 07:52
Наука

Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора

Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
N+1 26 марта в 13:40
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

На Кубани отменили автобусы между городами и районами

Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Деловая газета. Юг 04:22
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Политика

Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»

По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
RuNews24.ru вчера в 07:24
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом

Борис Джонсон поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто стоит на страже здоровья общества в борьбе с коронавирусом.
Радио Маяк вчера в 10:06
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Армия и оружие

Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета вчера в 07:05
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит вчера в 08:09
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
РИА Новости 09:59
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Происшествия

В Иванове полицейские проверяют, закрыты ли в соответствии с Указом губернатора торговые точки, реализующие непродовольственные товары

Полицейские проверяют все торговые центра города Иваново.
Ивтелерадио 08:09
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