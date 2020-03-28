Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество В ВОЗ назвали здравоохранение России готовым к борьбе с коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что российская система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом, однако в случае несоблюдения правил изоляции число случаев заражения в стране может существенно увеличиться.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Общество Депутат Рады заразилась коронавирусом Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.

Футбол Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020 Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.

Энергетика В США и Европе отказываются от саудовской нефти В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.

Общество Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.

Футбол Хёрдур Магнуссон: «ЦСКА вновь начнет побеждать» В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о распорядке дня в период вынужденной паузы, а также объяснил неудачи команды в последних матчах.

Общество Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.

Наука Найден быстрый способ переработки пластика Исследователи провели геномный анализ для выявления путей деградации и выяснили факторы, которые помогают микробу метаболизировать некоторые химические соединения в пластике для получения энергии.