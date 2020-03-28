Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТрубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
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«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут

BaltNews.ee25 марта в 03:06

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику

Lenta.ru05:39

Трубоукладчик «Северного потока – 2» продолжил движение на запад

Взгляд.ру07:12

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» продолжает идти на запад

ТАСС06:04

Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»

BaltNews.lt25 марта в 05:21

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Интерфакс05:43

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в воды Атлантического океана

News.ru06:22
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Происшествия

Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Известия 26 марта в 06:33
Происшествия

В Оренбурге умер заражённый коронавирусом мужчина

Оренбург, 28 марта 2020, 10:54 — REGNUM В Оренбурге скончался мужчина, заражённый коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.
REGNUM 03:54
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС вчера в 09:56
Здоровье

Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов

Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
НТВ 07:51
Происшествия

На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены еще восемь подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 06:05
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Здоровье

Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя в России объявлена нерабочей.
Мой город Чебоксары вчера в 04:10
Общество

В ВОЗ назвали здравоохранение России готовым к борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что российская система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом, однако в случае несоблюдения правил изоляции число случаев заражения в стране может существенно увеличиться.
РЕН ТВ 06:16
Общество

В России создали препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
РИА Новости 08:34
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Религия

Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб

Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
РБК 08:29
Общество

Депутат Рады заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
РИА Новости 08:08
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Футбол

Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
Soccer.ru 05:39
Общество

На Кубани отменили автобусы между городами и районами

Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Деловая газета. Юг 04:22
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Происшествия

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Общество

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
RT на русском 07:50
Футбол

Хёрдур Магнуссон: «ЦСКА вновь начнет побеждать»

В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о распорядке дня в период вынужденной паузы, а также объяснил неудачи команды в последних матчах.
Bobsoccer вчера в 06:30
Общество

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.
ТАСС 26 марта в 12:26
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Футбол

В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом.
Нева Спорт 06:22
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Наука

Найден быстрый способ переработки пластика

Исследователи провели геномный анализ для выявления путей деградации и выяснили факторы, которые помогают микробу метаболизировать некоторые химические соединения в пластике для получения энергии.
Ридус вчера в 04:16
Общество

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости 03:25
Общество

Передвижение жителей Чечни ограничили

Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
Lenta.ru 08:22
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