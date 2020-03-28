Общество
ИнтерфаксТрубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут
BaltNews.ee25 марта в 03:06
Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»
BaltNews.lt25 марта в 05:21
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Происшествия
Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей
Происшествия
В Оренбурге умер заражённый коронавирусом мужчина
Оренбург, 28 марта 2020, 10:54 — REGNUM В Оренбурге скончался мужчина, заражённый коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Здоровье
Мурашко: медики в России не заражались коронавирусом от пациентов
Несколько врачей в России заразились коронавирусом, но не от пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Происшествия
На Кубани выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены еще восемь подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Здоровье
Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю
Напомним, для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя в России объявлена нерабочей.
Общество
В ВОЗ назвали здравоохранение России готовым к борьбе с коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что российская система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом, однако в случае несоблюдения правил изоляции число случаев заражения в стране может существенно увеличиться.
Общество
В России создали препарат для лечения коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Религия
Власти Петербурга предложили храмам вести видеотрансляцию служб
Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
Общество
Депутат Рады заразилась коронавирусом
Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Футбол
Чеферин рассказал, когда начнется Евро-2020
Президент УЕФА Александер Чеферин спрогнозировал, когда начнется Евро-2020, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Я думаю, что чемпионат Европы начнется 11 июня 2021 года.
Общество
На Кубани отменили автобусы между городами и районами
Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Энергетика
В США и Европе отказываются от саудовской нефти
В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Происшествия
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
Общество
Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
Футбол
Хёрдур Магнуссон: «ЦСКА вновь начнет побеждать»
В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о распорядке дня в период вынужденной паузы, а также объяснил неудачи команды в последних матчах.
Общество
Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей
Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Футбол
В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом
В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Наука
Найден быстрый способ переработки пластика
Исследователи провели геномный анализ для выявления путей деградации и выяснили факторы, которые помогают микробу метаболизировать некоторые химические соединения в пластике для получения энергии.
Общество
Передвижение жителей Чечни ограничили
Въезд в Грозный и передвижение жителей Чечни ограничиваются решением руководства республики из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.