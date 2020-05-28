"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

с чего всё началось

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные систем контроля передвижения морских судов.

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