Общество

RT на русскомRT на русскомТрубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные систем контроля передвижения морских судов.
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с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из порта Мукран

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости02:52

Подробнее о событии

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

RT на русском05:41

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» вышел из немецкого порта

News.ru07:35

Возможный достройщик «Северного потока - 2» вышел из порта Мукран в Германии

ТАСС06:58

Способное достроить «Северный поток-2» судно вышло из порта в Германии

РБК06:49

Вероятный достройщик «Северного потока - 2» покинул порт Мукран в Германии

Газета.Ru07:51

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран

Телеканал 360°04:25

«Академика Черского» ставят под загрузку на базе «Северного потока — 2»

Евразия Daily04:10
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Общество

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
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Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Актер ведет переговоры со студией Warner Bros. о возвращении к роли Супермена в новом фильме, основанном на комиксах DC, передает Deadline.
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Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
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Политика

Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
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Общество

Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня

Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:18
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Сергей Шнуров раскритиковал «липовых» российских звёзд

Наша версия 06:32
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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Общество

Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
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Политика

В Кремле усомнились в вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство Россельхознадзора якобы вымогает взятки у польской компании, производящей молочные продукты.
Национальная служба новостей 07:29
Происшествия

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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Футбол

В чемпионате Португалии по футболу клубы смогут делать пять замен за матч

В чемпионате Португалии по футболу каждому клубам разрешили делать по пять замен во время матча, сообщается в микроблоге лиссабонской "Бенфики" в Twitter.
РИА Новости 07:31
Общество

В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»

Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.
Афанасий-бизнес 06:13
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время

«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru вчера в 12:14
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Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Piter.tv 02:59
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа

Газета.Ru 05:10
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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания 06:10
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Nissan объявил об уходе Datsun с российского авторынка

Руководство японского концерна Nissan сообщило о том, что бренд Datsun уходит с российского рынка, передает «Интерфакс».
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Технологии

Microsoft выпустила масштабное обновление Windows

В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
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Экономика

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья Рост стоимости импортного сырья из-за девальвации рубля, угроза нестабильного спроса и сложностей с поставками на фоне пандемии COVID-19 вынудили производителей безалкогольных напитков обратиться в правительство за дополнительной поддержкой.
Коммерсантъ вчера в 18:44
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Наука

Xiaomi хочет подключить мозг к компьютеру

В рамках исследования мозг планируют подключить к компьютеру, провести на нем инвазивные и неинвазивные опыты.
Экономика сегодня вчера в 06:22
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews 26 мая в 05:11
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Здоровье

В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
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Авто

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня вчера в 02:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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