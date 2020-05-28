Общество
ИзвестияТрубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран. Это следует из данных портала за слежением морского трафика Marine Traffic, представленных в четверг, 28 мая. Судно двинулось из порта на юго-восток, однако через два часа остановилось и встало на якорь.
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с чего всё началось
Трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.РИА Новости02:52
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