Трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

с чего всё началось

Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран. Это следует из данных портала за слежением морского трафика Marine Traffic, представленных в четверг, 28 мая. Судно двинулось из порта на юго-восток, однако через два часа остановилось и встало на якорь.

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач. 48

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 980

Космос Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту. 1,4K

Киберспорт People Can Fly провела показ Outriders: Первый город, уровни мира и геймплей Разработчики Outriders из People Can Fly и Square Enix провели большую демонстрацию ролевого боевика, рассказав и показав сразу несколько особенностей проекта.

Энергетика Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 2,4K

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,6K

Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 4,2K

Кино Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник» Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года. 42

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,7K

Общество Калининградская область вводит плату за пребывание в обсерваторе Правительство Калининградской области вводит с 1 июня 2020 года как общее правило плату за двухнедельное пребывание в обсерваторе для прибывающих в регион граждан из других регионов. 10

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 21

Общество «Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила "Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.

Происшествия В Москве таксист спас девушку от насильников В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве. 5