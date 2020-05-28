Общество

ИзвестияИзвестияТрубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран. Это следует из данных портала за слежением морского трафика Marine Traffic, представленных в четверг, 28 мая. Судно двинулось из порта на юго-восток, однако через два часа остановилось и встало на якорь.
Читать в источнике
Комментировать736
с чего всё началось

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из порта Мукран

Трубоукладчик "Академик Черский" спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
РИА Новости02:52

Подробнее о событии

«Академик Черский» направился в логистический центр «Северного потока – 2»

Взгляд.ру16:24

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран

Российская газета16:18

Возможный достройщик «Северного потока - 2» вернулся в порт Мукран в Германии

ТАСС15:23

Возможный достройщик «Северного потока — 2» вернулся в порт Мукран

RT на русском16:01

Способное достроить «Северный поток — 2» судно возвращается в Мукран

РИА Новости14:47

Судно для постройки «Северного потока–2» снова идёт в немецкий порт Мукран

Аргументы и Факты16:12

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
213
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
48
Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
6
Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru вчера в 08:08
2
Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
104
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
980
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5,2K
Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
1,4K
Киберспорт

People Can Fly провела показ Outriders: Первый город, уровни мира и геймплей

Разработчики Outriders из People Can Fly и Square Enix провели большую демонстрацию ролевого боевика, рассказав и показав сразу несколько особенностей проекта.
Игромания.ру 13:30
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
2,4K
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
3,6K
Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
4,2K
Кино

Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»

Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35
42
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
822
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
77
Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
8
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
3
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
6
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 16:38
Происшествия

«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь

Тегеран, 27 мая 2020, 11:06 — REGNUM В Иране отец обезглавил во сне собственную 13-летнюю дочь.
REGNUM вчера в 04:06
7
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,7K
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
167
Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

На улице нужно ходить в маске и перчатках, потому что соблюдать социальную дистанцию не всегда возможно, рассказали порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 08:48
10
Общество

Калининградская область вводит плату за пребывание в обсерваторе

Правительство Калининградской области вводит с 1 июня 2020 года как общее правило плату за двухнедельное пребывание в обсерваторе для прибывающих в регион граждан из других регионов.
Русский Запад 13:32
10
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
21
Общество

«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Происшествия

В Москве таксист спас девушку от насильников

В четвертом часу утра московский таксист получил казалось бы обычный заказ в Троицк, что в Новой Москве.
Комсомольская правда 14:45
5
Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
10
Гаджеты

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи.
UfacityNews.ru 16:06
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное