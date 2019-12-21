Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas. Компания ожидает разъяснения от американских властей.
Читать в источнике
Комментировать308

Подробнее о событии

Allseas приостановила работу над «Северным потоком — 2» из-за США

RT на русском19:32

Allseas приостановила работу над строительством «Северного потока — 2»

РИА Новости19:41

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Интерфакс19:35

Подрядчик «Северного потока - 2» приостановил работы из-за угрозы санкций США

ТАСС19:57

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы из-за угрозы санкций США

Коммерсантъ19:27

Швейцарская Allseas остановила укладку труб «Северного потока – 2»

Взгляд.ру19:24

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

РБК19:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 22:14
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Происшествия

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

RT на русском 21:46
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru 18:35
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Политика

Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Газета.Ru 23:16
Происшествия

В США женщина сбила девочку из-за нелюбви к мексиканцам

42-летняя американка находилась за рулем грузовика, когда увидела 14-летнюю девочку, внешне похожую на мексиканку.
Российская газета 23:17
Происшествия

В баре «Огонек» посетитель дважды выстрелил в грудь охраннику

В баре «Огонек» на Энгельса, 36 ночью произошел конфликт между посетителем и охранником, ссора закончилась стрельбой.
Екатеринбург Онлайн 22:05
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости 20:07
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета вчера в 10:47
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru 15:16
Политика

NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
ТАСС 18:06
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:41
Общество

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» с двумя очками Овечкина

REGNUM 23:15
Общество

В Колумбии запретили сервис такси Uber

Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
REGNUM 22:38
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru вчера в 05:47
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте

NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта.
RT на русском 12:02
Музыка

Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»

Выступление Рагды Ханиевой на шоу «Голос» вызвало негодование у пользователей сети. Видео было опубликовано 20 декабря на Youtube.
Красная весна 23:07
Общество

Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи

Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Евразия Daily 22:45
Армия и оружие

Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии

Rusvesna.su 23:30
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
Хоккей

«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3

РИА Новости 14:15
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск 06:40
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
РИА Новости 17:36
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное