Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.

с чего всё началось

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен.

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 232

Политика МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. 124

Кино Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.

Политика Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.

Игры Новую Fable разрабатывают ветераны игровой индустрии Полный список ключевых разработчиков вы найдете по ссылке Новая Fable разрабатывается для РС и Xbox Series X. Сроки релиза игры пока не объявлены. 1

Футбол «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. 3

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 48

Политика Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе Кремль сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили возможности разрешения ситуации с кризисом внутри Украины. 25

Политика В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ» Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом». 16

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 35