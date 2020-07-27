Общество

ВедомостиВедомостиТрубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен.
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с чего всё началось

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК17:02

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«Газпром» не указал владельца «Академика Черского» в своих активах

РИА Новости21:44

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Lenta.ru18:51

Трубоукладчик «Академик Черский» больше не принадлежит «Газпрому»

Российская газета20:40

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Ведомости20:36

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока - 2»

Газета.Ru21:37

«Газпром» не указал владельца трубоукладчика для «Северного потока-2» в своих активах

Коммерсантъ17:55

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

РБК17:02
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:49, Ашберн
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