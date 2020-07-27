Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.

с чего всё началось

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен.

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

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