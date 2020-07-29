Изувеченная мужем-тираном Маргарита Грачева скоро вновь выходит замуж

«Таксист спрашивал, было ли мне больно, когда рубили руки»: Маргарита Грачева рассказала, как ранит людская бестактность «Да, в сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает», — рассказала Маргарита в посте с интересными фактами о себе.