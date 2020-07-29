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Ведомости
Ведомости

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК17:02
Подробнее о событии
Известия

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

Известия01:57
ТАСС

РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

ТАСС00:21
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:08
Коммерсантъ

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:02
RT на русском

РБК: «Газпром» не указал в активах владельца «Академика Черского»

RT на русском22:50
РИА Новости

«Газпром» не указал владельца «Академика Черского» в своих активах

РИА Новости21:44
Газета.Ru

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока - 2»

Газета.Ru21:37

Изувеченная мужем-тираном Маргарита Грачева скоро вновь выходит замуж

«Таксист спрашивал, было ли мне больно, когда рубили руки»: Маргарита Грачева рассказала, как ранит людская бестактность «Да, в сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает», — рассказала Маргарита в посте с интересными фактами о себе.
Woman.ruвчера в 12:16

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили23:11
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Сенаторы США заявили о вмешательстве КНР в выборы через TikTok

Группа американских сенаторов-республиканцев обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой оценить возможный риск того, что Китай может воспользоваться приложением TikTok, чтобы вмешаться в предстоящие президентские выборы.
Московский Комсомолец00:29

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»

Если снимок не поступает на сервер Главного контрольного управления Москвы в течение часа, то заболевшему выписывают административный штраф в размере 4 тыс. руб. В мае пользователи жаловались на сбои в работе "Социального мониторинга" — уведомления приходили глубокой ночью, фото невозможно было отправить с первого раза, часть штрафов была выписана необоснованно и др.
РБК00:31
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русскомвчера в 14:18