Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
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Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2
Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК17:02
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