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Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома». Новый конечный собственник судна неизвестен.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК17:02
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

ТАСС00:21
Эхо Москвы

РБК: «Газпром» больше не владеет трубоукладчиком «Академик Черский»

Эхо Москвы23:17
Евразия Daily

«Газпром» выводит флот «Северного потока — 2» из своей собственности

Евразия Daily27 июля в 06:08
РИА Новости

«Газпром» не указал владельца «Академика Черского» в своих активах

РИА Новости21:44
Газета.Ru

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока - 2»

Газета.Ru21:37
РБК

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

РБК17:02
Коммерсантъ

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:02
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ruвчера в 13:00
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Алтайская чиновница получила реальный срок за взятки

Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействие в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
REGNUM00:28
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газетавчера в 17:01
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Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»

Власти попросили россиян, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и др. стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщать о своем возвращении в Москву по горячей линии.
РБК00:31
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия19:56
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