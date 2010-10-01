Экономика
ИзвестияТруда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го
Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара обратилась к США
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.
Взгляд.ру 15:51
Политика
МИД Германии призывает ЕС не бояться противостояния с Китаем
Евросоюз не должен бояться противостояния с Китаем в ярде ключевых вопросов, заявил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в статье для журнала Der Spiegel.
Газета.Ru 16:01
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Как утверждает продюсер Джон Ландау, Джеймс Кэмерон собрал всю съемочную команду, чтобы продемонстрировать ей три сцены из второй части фильма «Аватар».
ToDay News Ufa 16:07
Политика
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
Сухум, 2 августа 2020, 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией.
REGNUM 16:32
Автоспорт
Маси: FIA вместе с Pirelli найдёт причину проблем с шинами
После финиша британского этапа чемпионата директор гонок FIA Майкл Маси прокомментировал некоторые эпизоды Гран При, потребовавшие вмешательства стюардов, и решения, ими принятые.
F1news.ru 17:56
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Футбол
Дрогба поборется за пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара
Форвард выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год. В активе Дрогба 65 голов в 105 матчах. Он – лучший бомбардир в истории команды.
Бомбардир.ру 16:20
Политика
У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Хоккей
Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 18:05
Политика
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Общество
Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России
В России самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве.
Lenta.ru 17:46
Здоровье
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
Доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
News.ru 17:15
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Происшествия
На юго-западе Мексики убит журналист
Журналист Пабло Морругарес, сотрудник интернет-издания PM Noticias, был убит в штате Герреро на юго-западе Мексики.
ТАСС 16:58
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости вчера в 01:18
Армия и оружие
Как выход США из ДРСМД влияет на ситуацию в мире
Год назад Вашингтон официально уведомил Москву о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 10:05
Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Происшествия
В Египте восемь человек погибли при падении микроавтобуса в канал
В Египте микроавтобус упал в оросительный канала, восемь пассажиров погибли.
Российская газета 17:44
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Единоборства
Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором представила поклонникам свой новый имидж.
Политическая Экспертиза 03:14
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-й годовщиной с момента основания ВДВ.
Gazeta.SPb 05:31
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18