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Известия
Известия

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.В источнике
С чего всё началось
Известия

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известия17:01
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Экономика сегодня

Минтруд оценил возможность улучшения ситуации на рынке труда к 2021 году

Экономика сегодня18:17
Life.ru

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Life.ru17:49
РЕН ТВ

Минтруд назвал сроки улучшения ситуации на рынке труда

РЕН ТВ17:27
URA.Ru

Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

URA.Ru17:34
Известия

Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Известия17:01
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Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

Как водится, после подобной завязки он обнаруживает себя человеком неглупым и оборотистым, быстро обзаводится друзьями (одного из них играет прекрасный артист Владимир Мишуков), вовсе не зная никаких иностранных языков, и впоследствии вновь возвращает себе память о прошлом.
Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
РИА Новости1 августа в 01:00
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Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Откровения мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

Сегодня мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась в соцсетях своими мыслями: С понедельника ежедневно после работы объезжаю дороги, которые мы строим, ремонтируем и реконструируем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
SakhaLife.ruвчера в 05:13

Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газетавчера в 15:15
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Осипов заявил о готовности участия в управлении деньгами фонда развития Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на встрече с руководителями СМИ и блогерами 1 августа выразил готовность принимать участие в управлении деньгами фонда развития Забайкальского края.
Чита.Рувчера в 08:01

Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБКвчера в 12:58
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