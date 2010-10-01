Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.

Наука Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией "Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел. 598

Политика Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. 957

Экономика Только 7,2% россиян получают зарплату более 100 тыс руб в месяц - исследование Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей, больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тысяч рублей в рыболовстве и финансах, при этом в целом по стране такие деньги зарабатывают всего 7,2% работников, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Космос Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. 4

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA. 772

Футбол Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.

Общество Роспотребнадзор назвал требования для российских школ Власти планируют возобновить обучение в российских школах с первого сентября с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 4

Единоборства Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.

Автоспорт Марио Изола: В Pirelli выясняют причины расслоения шин На последних кругах Гран При Великобритании на машинах Валттери Боттаса, Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса расслоилась передняя левая шина.

Политика Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса. 2

Политика В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией Сухум, 2 августа 2020, 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией. 113

Политика Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. 453