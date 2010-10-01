Экономика
ИзвестияТруда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го
Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.
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Армия и оружие
Российские подлодки заинтересовали Пентагон
Газета.Ru 17:18
Футбол
«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина
Известия 06:14
Экономика
Только 7,2% россиян получают зарплату более 100 тыс руб в месяц - исследование
Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей, больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тысяч рублей в рыболовстве и финансах, при этом в целом по стране такие деньги зарабатывают всего 7,2% работников, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
ПРАЙМ 17:20
Футбол
«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон
«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ вчера в 03:02
Политика
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
Сухум, 2 августа 2020, 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией.
REGNUM 16:32
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
Елизавета сама понимает, что в юности ее внешность и манеры одеваться были, скажем так, на любителя.
Paparazzi.ru 08:18
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Общество
Положение телефона на столе может увеличить его срок службы
Специалисты обращают внимание владельцев телефонов, что важно бережно относиться не только к самому гаджету, но и к зарядным устройствам и гарнитуру.
Слово и Дело вчера в 23:34
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Общество
Попова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 80 регионах
Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, еще в пяти пока наблюдается незначительный рост числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 07:54
Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости 17:44
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Как утверждает продюсер Джон Ландау, Джеймс Кэмерон собрал всю съемочную команду, чтобы продемонстрировать ей три сцены из второй части фильма «Аватар».
ToDay News Ufa 16:07
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 31 июля в 04:23
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
Единоборства
Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости 09:22
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Политика
МИД Германии призывает ЕС не бояться противостояния с Китаем
Евросоюз не должен бояться противостояния с Китаем в ярде ключевых вопросов, заявил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в статье для журнала Der Spiegel.
Газета.Ru 16:01
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Политика
Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.
Маяк (г. Сосновый Бор) 31 июля в 09:42
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05