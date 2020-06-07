Политика
ИзвестияТрудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
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Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.Известия13:00
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Экономика
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
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В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
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Кино
Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»
Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
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Коммерсантъ 11:03
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
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Газета.Ru 09:25
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
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Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей
Американец Альджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 удушающим приемом в первом раунде победил Кори Сандхегена.
Bookmaker-ratings.ru 01:32
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Интерфакс 07:34
Авто
Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники
Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
SpeedMe вчера в 08:02
Общество
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
Журналистская правда вчера в 12:55
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
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Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
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Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Экономика
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ 17:55
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Кино
«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix
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Армия и оружие
Более 4,4 тысячи российских военных выздоровели после коронавируса
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 4409.
RT на русском 13:46
Политика
Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена
Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
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Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам
Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 14:13
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
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Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
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Политика
Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки
Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
Экономика
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.
Коммерсантъ 17:55