Политика

ИзвестияИзвестияТрудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
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с чего всё началось

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия13:00

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«Известия»: работодателей могут обязать при найме отдавать предпочтение россиянам

ТАСС16:14

СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу

РИА Новости14:59

СМИ: У россиян может появиться приоритет при трудоустройстве

RT на русском15:43

Работодателей в России могут обязать отдавать предпочтение россиянам

Московский Комсомолец15:39

Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

Известия17:01

Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве

Lenta.ru13:56

Работодателей могут обязать отдавать предпочтения россиянам

РЕН ТВ13:53
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Экономика

Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода

Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru 17:28
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Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
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Кино

Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»

Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
REGNUM вчера в 15:24
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей

Американец Альджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 удушающим приемом в первом раунде победил Кори Сандхегена.
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Интерфакс 07:34
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Авто

Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники

Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
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Общество

Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
Журналистская правда вчера в 12:55
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Игры

Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле

3DNews 17:06
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Общество

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:58
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Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».
Ведомости 14:00
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
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Космос

Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде

Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
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Экономика

Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка

Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ 17:55
Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
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Кино

«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix

Srnsk вчера в 15:23
Армия и оружие

Более 4,4 тысячи российских военных выздоровели после коронавируса

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в Вооружённых силах России достигло 4409.
RT на русском 13:46
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Политика

Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена

Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
Взгляд.ру 10:40
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Здоровье

Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам

Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 14:13
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

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Политика

В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
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Политика

Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки

Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
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Экономика

Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи

Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.
Коммерсантъ 17:55
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