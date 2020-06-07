Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

с чего всё началось

Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

Экономика Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску. 5

Происшествия В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД. 250

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1K

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,8K

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 149

Единоборства Стерлинг бросил вызов Петру Яну: Я иду за твоей задницей Американец Альджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 удушающим приемом в первом раунде победил Кори Сандхегена.

Авто Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express. 4

Общество Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. 100

Общество Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости. 696

Политика На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, была добавлена информация об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок». 1,5K

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 451

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 38

Экономика Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.

Политика Республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку Джо Байдена Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства. 4

Здоровье Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. 27

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 1

Политика Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии. 1,1K