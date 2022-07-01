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Трудовые мигранты едут в Россию, несмотря на санкции

Массового оттока мигрантов из России не наблюдается, несмотря на трудности с банковскими переводами в другие страны и падение заработков в иностранной валюте.
BFM.ru
На 1 мая в России находились около 3 млн 300 тысяч трудовых мигрантов, что на 25% больше прошлогоднего показателя, но на 18% меньше, чем в допандемийном 2019 году.
BFM.ru
В апреле в правительстве сообщили, что из-за ситуации с курсом доллара в России наблюдался незначительный отток трудовых мигрантов, однако положение уже стабилизировалось.
BFM.ru
Также прогнозируется, что с открытием после карантина железнодорожного сообщения приток трудовых мигрантов из стран СНГ в Россию только усилится.
Sputnik Таджикистан

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Трудовые мигранты вновь хлынули в Россию, несмотря на санкции
Sputnik Таджикистан07:52
Трудовые мигранты приезжают в РФ, несмотря на санкции
ИА SM-News05:54
Трудовые мигранты едут в Россию, несмотря на санкции
BFM.ru19:40
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