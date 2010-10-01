Футбол
Спорт день за днем«Трус!» Болельщики «Зенита» разнесли Семака после матча с «РБ Лейпцигом»
После домашнего поражения от «Лейпцига» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира в Лиге чемпионов болельщики «Зенита» обрушились с критикой на главного тренера Сергея Семака в инстаграме.
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Авто
В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4
Дни24 вчера в 05:00
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете
Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста вчера в 11:22
Футбол
Обамейанг стал приоритетной трансферной целью «Реала»
По информации El Desmarque, президент испанцев Флорентино Перес обозначил покупку габонца как приоритетную в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 05:31
Транспорт
Маршрут «Аэроэкспресса» в Шереметьево изменится после запуска МЦД
С запуском движения по первой ветке Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово — Лобня) изменится маршрут «Аэроэкспрессов».
Lenta.ru 06:57
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Общество
Налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста «Зенита» Кержакова
Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Газета.Ru 03:33
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
REGNUM 07:48
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Хоккей
СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс» на Ожиганова
Фонтанка.Ру 07:34
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Армия и оружие
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
МР7.ру 04 ноября в 12:14
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Космос
На МКС отправят 12 бутылок французского вина
66.ru 04 ноября в 07:40
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Кино
Начались съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» от студии Marvel
Стартовали съемки истории об уже известных по полнометражным картинам Marvel супергероях Соколе и Зимнем Солдате.
Политическая Экспертиза вчера в 18:47