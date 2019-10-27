Фигурное катание
Газета.RuТрусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada. Видео опубликовано на официальной странице Трусовой в Instagram.
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Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом!
Советский спортвчера в 19:00
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