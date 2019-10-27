Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuТрусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada. Видео опубликовано на официальной странице Трусовой в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Эффектный параллельный четверной тулуп от Трусовой и Ханю

Спорт-Экспресс15:31

Тутберидзе отреагировала на победу Трусовой на Skate Canada. Комментарий получился очень коротким

Матч ТВ06:21

Фронтмен Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada и поблагодарил за выбор песни

Sport24.ru18:45

Тутберидзе отреагировала на победу Трусовой на Skate Canada. Комментарий получился очень коротким

Sportbox.RU06:21

Трусова: тройной аксель получше стал у меня получаться. Надеюсь, скоро прыгну

Чемпионат16:12

Российские фигуристы подвели итоги Skate Canada

RT на русском11:11

Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом!

Советский спортвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:02, Вашингтон
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Армия и оружие

В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация Трампа не считает Россию союзником.
Комсомольская правда 15:32
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

РБК 17:18
Баскетбол

«Оклахома-Сити» разгромила «Голден Стэйт» в матче НБА

«Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:92.
ProstoProSport 18:06
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Футбол

«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»

ProstoProSport 14:23
Футбол

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в первом дерби Тедеско

Газета.Ru 13:07
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка

Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Вечерний курьер 07:52
Политика

Посол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью прекращения действия ДРСМД возможное появление данных ракет на территории Европы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:20
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском 18:16
Армия и оружие

Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом

Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".
РЕН ТВ 18:35
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости 08:46
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Экономика

Сэкономленные деньги единой субсидии перераспределят в ЕАО

Власти региона решили перераспределить эти деньги и потратить их на оснащение больницы, дома культуры и развитие транспортной сети.
EastRussia 25 октября в 06:48
Происшествия

У семьи россиян забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов

В городе Зеленодольск (Республика Татарстан) у семьи Карабаевых забрали девятилетнюю девочку с ДЦП весом 7 килограммов.
Lenta.ru 11:19
Авто

Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию

В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
Музыка

Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд

Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 07:58
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Армия и оружие

Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади

27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
Вечерняя Москва 06:14
Культура

Названы самые громкие скандалы, случившиеся на «Поле чудес»

Одна из самых долгоживущих российских передач «Поле чудес» в пятницу празднует свое 29-летие.
ФАН 25 октября в 12:13
Происшествия

Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете

Житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной Сыктывкар.
Ридус 04:29
Общество

В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

Газета.Ru 16:51
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС 11:05
Общество

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК 25 октября в 13:20
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное