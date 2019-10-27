Фигурное катание
Газета.RuТрусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
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Авто
Половина автолюбителей России ездит на старых автомобилях
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Хоккей
Российский форвард Прохоркин дебютировал в НХЛ
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин провёл свой первый матч в НХЛ.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова: «Чувствую себя свиноматкой»
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Происшествия
Пропавший школьник из Бердска найден мёртвым
Пропавший подросток из Бердска найден мёртвым, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Киберспорт
ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Происшествия
Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
Выяснилось, что рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь внезапно. Всё произошло во время смены караула.
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Политика
Поклонская указала Зеленскому на истинных врагов Украины
Именно националистические батальоны Поклонская и считает настоящими врагами Украины. Депутат ГД посоветовала Зеленскому помнить об этом.
Общество
Умер советский диссидент Буковский
Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
Футбол
Евгений Савин: «Будет круто, если „Крылья“ закончат сезон в десятке»
"Крылья" играли достойно, но "Зенит" победил заслуженно, - сказал Савин.
Экономика
Вторичный рынок пополнился спросом
На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.