Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuТрусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
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