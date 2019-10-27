Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.

Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

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