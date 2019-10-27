Фигурное катание

Спорт день за днемСпорт день за днемТрусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
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Эффектный параллельный четверной тулуп от Трусовой и Ханю

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Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом

Lenta.ru17:21
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