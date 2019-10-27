Фигурное катание
Спорт день за днемТрусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
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В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
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Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
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Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
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Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
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Журналистку возмутило жесткое общение Зеленского с националистами
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
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