Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada. Видео появилось в официальном «Инстаграме» Александры Трусовой. Оба четверных прыжка были исполнены чисто.

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