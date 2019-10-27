Фигурное катание
Нева СпортТрусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada. Видео появилось в официальном «Инстаграме» Александры Трусовой. Оба четверных прыжка были исполнены чисто.
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Юдзуру Ханю: «Трусова – невероятная девочка. У нее есть чему поучиться»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:25
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