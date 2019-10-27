Фигурное катание
РИА НовостиТрусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Трусова в субботу набрала 166,62 балла за произвольную программу, обновив собственный мировой рекорд.
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Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом!
Советский спортвчера в 19:00
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