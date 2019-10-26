Фигурное катание

РИА НовостиРИА НовостиТрусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Трусова в субботу набрала 166,62 балла за произвольную программу, обновив собственный мировой рекорд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом!

Советский спорт19:00

Тарасова: у Трусовой была мечта, и она делает мировые рекорды

РИА Новости18:31

«Мы еле дышали, было страшно». Тарасова оценила мировые рекорды Трусовой после падения

Sport24.ru19:32

Фигурное катание, Гран-при 2019 – Трусова победила с мировыми рекордами

Чемпионат18:45

Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на канадском этапе Гран-при

RT на русском18:16

Трусова упала, но выиграла. Медведева вернулась, но поздно. Сумасшедшая произвольная программа в Канаде

Спорт-Экспресс19:10

Трусова выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами, Медведева — пятая

Нева Спорт17:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Наука

Опровергнута причина исчезновения неандертальцев

Популярная механика 11:51
Армия и оружие

Россия списала долг странам Африки

В ходе пленарного заседания по саммиту Россия-Африка Владимир Путин согласился простить межгосударственный долг странам Африки.
Ореанда-Новости 24 октября в 14:54
Футбол

«Вест Хэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 12:00
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Фигурное катание

Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Pravda.Ru 02:45
Общество

Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге

Вечерняя Москва 14:47
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru 11:35
Общество

«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Политика

Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ 15:58
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
Политика

Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru 07:17
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 14:40
Общество

Жертвами беспорядков в Ираке стали 40 человек

Комсомольская правда вчера в 20:15
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens 24 октября в 15:59
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Футбол

Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»

Чемпионат 11:50
Космос

Облик космического робота «Теледроид» сформируют к весне

Красная весна 20:00
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera 17:15
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное