Фигурное катание

РИА НовостиРИА НовостиТрусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Трусова в субботу набрала 166,62 балла за произвольную программу, обновив собственный мировой рекорд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом!

Советский спорт19:00

Кихира намерена пересмотреть свою программу из-за Трусовой

Спорт-Экспресс22:29

«Зрители стали свидетелями чего-то особенного». Трусова покорила сотрудника Ассоциации фигурного катания США

ИноПроСпорт03:02

Фигурное катание, Гран-при 2019 – Трусова победила с мировыми рекордами

Чемпионат18:45

Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на канадском этапе Гран-при

RT на русском18:16

Туктамышева одним словом отреагировала на исторические 100 баллов Трусовой за технику

Sport24.ru22:27

Тарасова: у Трусовой была мечта, и она делает мировые рекорды

РИА Новости18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Общество

Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.
РИА Новости 18:49
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
РИА Новости 12:00
Культура

Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»

Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:33
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском 22:15
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Политика

Зеленский сменил главу Луганской области

Как писал News.ru, в июле Владимир Зеленский назначил главой Луганской области Виталия Комарницкого, который с 2010 года был депутатом областного совета от Партии регионов, считавшейся политической силой свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича.
News.ru 08:33
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

REGNUM 12:46
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 24 октября в 05:58
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер вчера в 06:33
Финансы

Банк России снова снизил ключевую ставку

Руководство регулятора понизило ставку еще на 0,5 процентного пункта и теперь ее размер составляет 6,5% годовых.
Капитал страны вчера в 07:50
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

РИА Новости 10:58
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Авто

Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur

В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:21
Экономика

Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM 21:55
Наука

В России создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов

Группа ученных из России сумела открыть новый перспективный материал, который поможет в создании натрий-ионных аккумуляторов, сообщает информационное издание «ТАСС».
NewInform 11:40
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Фигурное катание

Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился впечатлениями от выступления россиянки в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 19:58
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Политика

Трамп опубликовал загадочный твит

Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
РЕН ТВ 21:57
Космос

Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС

Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
РЕН ТВ 23 октября в 21:34
Космос

В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер 15:56
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Автоспорт

Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться

F1news.ru 19:26
Политика

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное