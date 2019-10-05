15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru. Трусова помогла сборной Европы выиграть турнир.

Спорт день за днем

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Футбол Каррера, Бердыев и Кононов не входят в шорт-лист «Динамо» Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто Прототип «Буханки» показали в Сети Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

Космос В самарском Политехе испекли лунный грунт в микроволновке Учёные СамГТУ изготовили в лаборатории модель лунного грунта, а сформированные из него образцы запекли в микроволновой печи.

Политика Путин заявил о невозможности сдержать Китай Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Общество Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.

Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

Происшествия Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".

Футбол «Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Милана" Давиде Калабрия Ранее сообщалось, что "Рома" переиграла "Лечче" в матче шестого тура чемпионата Италии.

Экономика Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.

Общество Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.