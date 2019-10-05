Фигурное катание

62инфо62инфоТрусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru. Трусова помогла сборной Европы выиграть турнир.
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