Фигурное катание

Народные новостиНародные новостиТрусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в произвольной программе на командном турнире Japan Open в городе Сайтама в Японии. Трусова отличилась результатом в 160,53 баллов. На втором месте одна россиянка олимпийская чемпионка Алина Загитова - 154,41.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Команда Европы победила на Japan Open 2019 благодаря Загитовой и Трусовой

КП - Ижевск07:52

Эксперт: Трусова показывает выдающуюся сложность

РИА Новости11:34

Артур Дмитриев-старший: «У Загитовой прежний технический набор, но она держит уровень чемпионки мира и Олимпиады»

Sports.ru12:18

Загитова: открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019!

Чемпионат12:55

Загитова: «Открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019»

Sport24.ru13:54

Алина Загитова: «Открыли сезон с Клеопатрой»

Спорт-Экспресс14:10

Новости дня на Nevasport: квады Трусовой, новое платье Загитовой и отставка Хохлова

Нева Спорт15:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Армия и оружие

Турция стягивает военные подразделения к границе с Сирией

REGNUM 21:18
Авто

Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам

"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили 03 октября в 11:21
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Политика

Трамп: Я не хотел звонить Зеленскому

Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.
REGNUM 20:41
Происшествия

В здании МИД России произошел пожар

Газета.Ru 15:41
Политика

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Спорт

Президент назвал брянского прыгуна в высоту Илью Иванюка героем

Брянские новости 03:03
Шоу-бизнес

Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

WomanHit.ru вчера в 09:51
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия вчера в 17:14
Политика

Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Вести.Ru 21:01
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес

«Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова

21 октября в «Ленкоме» должен был состояться вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул», посвященный 75-летию артиста и годовщине его смерти.
Вечерний курьер вчера в 02:49
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Здоровье

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».
Известия 19:05
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Политика

Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
РЕН ТВ 05:22
Кино

Федор Бондарчук привел на презентацию «Вторжения» внучек

Вокруг ТВ 15:30
Политика

РФ адаптирует экономику для выполнения Парижского соглашения

В России разработают национальный план по адаптации экономики для выполнения Парижского соглашения по климату, а ткже снижения эмиссии вредных веществ в атмосферу, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
РЕН ТВ 17:43
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Происшествия

Нефтепровод взорвался в Колумбии

RT на русском 20:18
Гаджеты

Xiaomi прокомментировала ситуацию вокруг анонса смартфона Mi Mix 4

Менеджер по продвижению бренда Xiaomi Эдвард Бишоп опубликовал в соцсети Weibo пост, объяснив все слухи вокруг так и неанонсированного смартфона Mi Mix 4.
iReactor 03 октября в 01:07
Происшествия

На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Армия и оружие

В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата

Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна 19:17
Единоборства

Андрей Корешков спорно проиграл Лоренцу Ларкину

Последующие несколько секунд Корешков буквально выживал, но всё же, сумел выстоять. Бой перешёл в заключительный, 3-й раунд.
Руфайт.ком 12:31
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный 05:50
Единоборства

Появилось видео стычки Кокляева с Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев в беседе с телеканалом "360" заявил, что во время встречи в ресторане его будущий соперник Александр Емельяненко постоянно его провоцировал, что в итоге привело к стычке.
Ruposters.ru 03 октября в 09:22
Футбол

Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России

Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21
Авто

УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели

Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Трусова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призер финалов юниорского Гран-при.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное