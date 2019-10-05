Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в произвольной программе на командном турнире Japan Open в городе Сайтама в Японии. Трусова отличилась результатом в 160,53 баллов. На втором месте одна россиянка олимпийская чемпионка Алина Загитова - 154,41.

Спорт день за днем

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

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