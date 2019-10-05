Фигурное катание

Народные новостиНародные новостиТрусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу в произвольной программе на командном турнире Japan Open в городе Сайтама в Японии. Трусова отличилась результатом в 160,53 баллов. На втором месте одна россиянка олимпийская чемпионка Алина Загитова - 154,41.
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Загитова: открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019!

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Загитова: «Открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019»

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ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
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Blue Origin, вероятно, не запустит людей в космос в этом году

Компания, которая была основана в 2001 году Джеффом Безосом из Amazon, до конца 2019 года надеялась запустить в космос людей на своем суборбитальном корабле New Shepard.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Интернет

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Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 03 октября в 16:45
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Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
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Почему ОС Windows больше не важна для Microsoft

Глава Microsoft не говорит о том, что Windows перестает быть частью бизнеса компании, но намекает, что самая популярная настольная операционная система больше не вписывается в ее будущее.
Газета.Ru вчера в 09:49
Армия и оружие

СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией

Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
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Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

КП - Донецк вчера в 17:07
Происшествия

Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье

В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru 19:05
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
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Музыка

Группа Kiss даст подводный концерт в Индийском океане

Рок-группа Kiss заявила о том, что готовит подводный концерт в Индийском океане. Об этом сообщается на официальном сайте музыкантов.
Профиль вчера в 11:52
Армия и оружие

National Interest назвал самые «опасные» российские бомбардировщики

Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
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Наука

Сырые овощи могут нанести вред кишечнику

Ученые, комментируя результаты своего исследования, объяснили, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, тогда как термически обработанные, наоборот, действуют на микробиом благотворно.
Вечерний курьер 09:55
Хоккей

Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян, проходивший лечившийся от рака, скончался на 30-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
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Игры

Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD

Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
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Общество

В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ

В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
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Компания основателя Oculus VR создала военного дрона-перехватчика

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Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»

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Политика

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Нью-Йорк провел переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом на тему ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Экономика

Названы самые прогрессивные регионы России

В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
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Политика

МИД Грузии приветствует скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Грузия приветствует скорейшее возобновление прямых рейсов в Россию, сообщил глава МИД страны Давид Залкалиани.
Политика Сегодня вчера в 17:15
Политика

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

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Элтон Джон рассказал о борьбе с раком

72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
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Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:56
Финансы

Курсы доллара и евро на 4 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 октября, составляет 65,1312 рубля.
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Федор Бондарчук привел на презентацию «Вторжения» внучек

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В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения

«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
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Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
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Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности до понедельника, 7 октября, в Москве и Московской области.
Газета.Ru 02:05
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России 2019 года. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров ]]. Победитель и серебряный призер финалов юниорского Гран-при.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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